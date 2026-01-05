Adulto mayor es hallado sin vida y con lesiones de arma blanca en Huehuetla

Un hombre de la tercera edad fue encontrado sin vida dentro de su propio domicilio en el municipio de Huehuetla, donde las autoridades comenzaron una investigación ministerial para esclarecer el caso.

El crimen se reportó dentro de la comunidad de Putlunichuchut; familiares de un hombre de edad avanzada ingresaron a su domicilio luego de no lograr contactarlo durante varias horas.

Sin embargo, al ingresar encontraron el cuerpo sin vida del masculino que tenía múltiples lesiones producidas con un arma blanca, presuntamente hechas con un machete.

Las autoridades llegaron al sitio para certificar el delito y, posteriormente, la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de cadáver e inició la carpeta de investigación entorno al crimen.

