Identifican seis puntos de venta ilegal de animales en Puebla capital

Previo a la noche de Reyes, activistas animalistas identificaron seis puntos de venta ilegal de animales en la capital poblana, por lo que pidieron apoyo del gobierno estatal y municipal para inspeccionar y evitar que se continúe con esta práctica.

A través de redes sociales, los Abogados Animalistas de Puebla afirmaron que entre los puntos de venta ilegal se encuentra el Parque de San Luis en el Centro Histórico, Analco, La Fayuca, Amalucan, La Margarita y Plaza los Gallos, en inmediaciones de la Capu.

“Estamos pendientes de esta actividad y las respectivas puestas a disposición que se realicen”, escribieron.

Recordaron que los seres sintientes como perros y gatos no son un regalo, sino una responsabilidad.

Tal vez te interese: ¿Cómo proteger a mascotas durante la temporada de frío?

Exhortamos a @armentapuebla_ @IBAGobPue @PueblaAyto @pepechedrauimx @FrancoR01 a combatir en este día previo al de reyes a combatir la venta ilegal de animales. Nos son regalo, son una responsabilidad. Ustedes ya sabes los puntos exactos en qué explotadores venden como mercancía. pic.twitter.com/2z6v15tkIF — ABOGADOS ANIMALISTAS DE PUEBLA (@ABOGADOSPUEANIM) January 5, 2026

Hay que recordar que en el artículo 1846 del Código Reglamentario Municipal (Coremun) se prohíbe vender o adiestrar animales en la vía pública, incluso se establece que quienes se dediquen a comercializar están obligados a contar con una autorización del gobierno municipal y contar con instalaciones en buenas condiciones.

Asimismo, se indica que los animales deben de estar desparasitados y libres de toda enfermedad y entregarles a los dueños calendarios de desparasitación y vacunación correspondientes, además de un manual.

La exhibición y venta de los animales sólo se puede realizar en locales con instalaciones adecuadas.

Al incumplir con estas disposiciones, las multas son de 20 a 5 mil unidades de medida de actualización, es decir, es desde 2 mil 262 pesos hasta los 565 mil 700 pesos.

Editor: Renato León

Te recomendamos: