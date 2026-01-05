Panaderos poblanos mantienen precios de rosca de Reyes para 2026

A pesar del incremento mínimo en los precios de los ingredientes para la elaboración de la tradicional rosca de Reyes, este año panaderos poblanos decidieron mantener los mismos precios que se ofrecieron en 2025 para este 2026.

Son los propios panaderos quienes señalan que, en esta temporada, la mayoría de los hornitos de pan en Puebla han elaborado más de tres mil roscas, con el objetivo de que las y los poblanos degusten este tradicional pan desde la noche del 5 de enero, siendo el 6 de enero el día con mayor afluencia esperada.

Indicaron que, con el paso de los años, la variedad de sabores se ha incrementado. Aunque la rosca tradicional sigue siendo la más solicitada, también se han innovado opciones como arroz con leche, café, queso con zarzamora, nuez, piñón y otras combinaciones que han ganado aceptación entre los consumidores.

Para este 2026, los precios se mantienen sin cambios respecto al año anterior: la rosca chica se vende desde 80 pesos sin relleno y 100 pesos con relleno; la mediana en 250 pesos; la grande en 400 pesos y la tamaño jumbo alcanza hasta los 500 pesos, con un rendimiento aproximado para 27 personas.

Detallaron que en 2025 las ventas no fueron las esperadas, por lo que confían en que este año se registre un repunte, incluso con clientes que comenzaron a comprar sus roscas desde el pasado fin de semana.

“Este año todos los hornitos están trabajando y están a reventar, por lo que esperamos que las ventas sean mejores y que más poblanos se lleven su rosca tradicional”, expresaron.

Finalmente, estiman que las ventas aumenten de manera considerable este lunes después de las 17:00 horas, cuando las personas regresan a sus hogares para compartir en familia la tradicional rosca de Reyes.

