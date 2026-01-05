Académico IBERO Puebla explica el origen y evolución de la rosca de Reyes

En México se venden hasta 4 millones de roscas de Reyes al año.

La rosca de Reyes es uno de los símbolos más representativos del Día de Reyes en México, una tradición que combina elementos religiosos, gastronómicos y culturales. Su impacto en la sociedad mexicana es tal que año con año se llegan a vender hasta 4 millones de roscas, lo que implica ingresos de 2 mil 250 millones de pesos.

El Mtro. Vladimir Barra Hernández, coordinador de la Licenciatura en Administración Turística y de la Hospitalidad de la IBERO Puebla, explicó que su origen atraviesa distintas épocas y ha evolucionado con el tiempo, manteniendo un profundo significado comunitario que une a las familias cada 6 de enero.

El académico señaló que la forma redonda de la rosca ha sido interpretada de dos maneras principales: para algunas personas simboliza la corona de los Reyes Magos; para otras, el amor eterno de Dios. Los frutos secos y dulces cristalizados que la adornan representan las joyas de una corona real, otorgándole un valor simbólico que acompaña a su elaboración tradicional.

En su interior se esconden las figuras del Niño Jesús. Quienes lo encuentran al partir la rosca asumen el papel de padrinos o madrinas, una responsabilidad que en la cultura mexicana implica vestir al Niño Dios y llevarlo a la iglesia para su bendición el Día de la Candelaria; y, por supuesto, compartir tamales el mismo 2 de febrero.

El Mtro. Barra Hernández explicó que, originalmente, compartir un pan redondo marcaba el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Con el tiempo, tanto la forma como los significados asociados a la rosca han cambiado, reflejando transformaciones en las prácticas sociales y en las creencias religiosas.

Sin embargo, su esencia permanece: la rosca de Reyes es un puente entre pasado y presente, una expresión viva de la mezcla cultural que caracteriza a México y un recordatorio del sentido de comunidad que une a familias y amistades alrededor de esta celebración. Desde la IBERO Puebla, el académico deseó un feliz Día de Reyes e invitó a disfrutar de este bocadillo tradicional en todas las variedades que hoy están al alcance de las familias mexicanas.

