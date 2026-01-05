Lupita Cuautle inaugura Feria de la Rosca en San Rafael Comac

Con el objetivo de impulsar la economía local, fortalecer la tradición panadera y promover la convivencia familiar, la presidenta municipal Lupita Cuautle, inauguró la Feria de la Rosca 2026 en la explanada de la Presidencia Auxiliar de San Rafael Comac.

Durante el acto inaugural, la alcaldesa reconoció de manera especial el trabajo de las y los panaderos de San Rafael Comac, quienes elaboran cada rosca de manera artesanal, con dedicación, esfuerzo y un profundo arraigo a la tradición, cualidades que distinguen a este producto y lo convierten en un orgullo del municipio. Asimismo, destacó que la feria ofrece una amplia variedad de roscas en distintos tamaños y sabores, con precios accesibles para todas las familias, lo que impulsa el consumo local y genera una importante derrama económica en beneficio de la comunidad.

Como parte de esta edición, también se habilitó un punto de venta adicional en el Corredor de la 14 Poniente, en la cabecera municipal, los días 3, 10 y 11 de enero, con el fin de ampliar la promoción y comercialización de los productos elaborados por panaderías de la junta auxiliar.

La Feria de la Rosca incluye actividades culturales y artísticas para toda la familia, consolidándose como un evento que une tradición, desarrollo económico y cohesión social en San Andrés Cholula.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Andrés Cholula refrenda su compromiso con el impulso a la economía local y la preservación de las expresiones culturales que dan identidad a las comunidades.

