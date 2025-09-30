Aumenta 30% el inicio de juicios en Puebla: Poder Judicial

El Poder Judicial de Puebla reportó un incremento del 30 por ciento en el inicio de juicios, así como 41 mil sentencias dictadas en el último año.

Lo anterior lo informaron al hacer entrega de la Memoria Anual de Actividades este martes, en la sede del Congreso del Estado, y en presencia del gobernador Alejandro Armenta.

Representantes del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Consejo de la Judicatura dieron cuenta sobre el trabajo que han realizado.

El presidente del Consejo de la Judicatura, José Eduardo Hernández Sánchez, destacó el inicio de más de 59 mil juicios, lo que representa un aumento del 30 por ciento.

Además, señaló que en el mismo periodo se dictaron más de 41 mil sentencias, aunque no se precisó si esto representa un incremento o descenso en la estadística.

Asimismo, resaltó que el Tribunal Superior de Justicia sesionó en más de 30 ocasiones, emitió más de 250 acuerdos y resoluciones, y atendió 50 conflictos competenciales.

En materia de Responsabilidades Administrativas, se resolvieron en promedio 100 procedimientos por faltas graves, 230 recursos de revisión, y 200 juicios de amparo directos e indirectos.

En su intervención, el gobernador Alejandro Armenta Mier reconoció la entrega de la memoria de actividades como un ejercicio de transparencia y democracia ante los ciudadanos.

“Reconozco como gobernador del estado el trabajo que ha habido por parte del, las y los magistrados, las y los jueces han hecho una tarea con estricto apego a la ley, y hoy al rendir cuentas lo hacen con profundo sentido patriótico y con amor a Puebla”, expresó.

Además, enfatizó que el Poder Judicial del Estado jugará un papel importante en el proceso electoral del 2027, donde se elegirán a jueces y magistrados por primera vez.

Por su parte la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, reiteró su respeto a la división de Poderes y su disposición de colaborar con la administración de justicia, a través de la legislación.

