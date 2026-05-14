Auto queda atrapado bajo puente de la México-Puebla tras inundación

La lluvia que se presentó la tarde de este miércoles en algunas zonas de la capital poblana y municipios de la zona metropolitana ha dejado estragos en varios puntos, entre ellos calles inundadas y autos varados.

En Cuautlancingo, un automóvil quedó atrapado bajo el puente que cruza la autopista México-Puebla, situación que generó una fuerte movilización de elementos de Protección Civil municipal.

De acuerdo con el reporte de conductores que circulaban por la zona, el paso a desnivel a la altura del Parque Industrial Finsa quedó inundado tras la tormenta que se registró alrededor de las 15:00 horas.

Fue en ese momento que testigos captaron en video al conductor de un vehículo particular tipo Ikon, color rojo, que al intentar cruzar debajo del puente quedó varado.

Al parecer, el piloto logró descender de la unidad e intentó remolcar el vehículo, sorprendiendo a conductores y vecinos de la zona.

Minutos después, con ayuda de algunos testigos, elementos de Protección Civil realizan labores para rescatar la unidad y retirarla del lugar.

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