18.9 C
Puebla City
miércoles, mayo 13, 2026
Inicio Portada

Auto queda atrapado bajo puente de la México-Puebla tras inundación

Por:
Amaury Jiménez
-
4
El conductor logró salir del vehículo e intentó remolcarlo.

La lluvia que se presentó la tarde de este miércoles en algunas zonas de la capital poblana y municipios de la zona metropolitana ha dejado estragos en varios puntos, entre ellos calles inundadas y autos varados.

En Cuautlancingo, un automóvil quedó atrapado bajo el puente que cruza la autopista México-Puebla, situación que generó una fuerte movilización de elementos de Protección Civil municipal.

De acuerdo con el reporte de conductores que circulaban por la zona, el paso a desnivel a la altura del Parque Industrial Finsa quedó inundado tras la tormenta que se registró alrededor de las 15:00 horas.

Fue en ese momento que testigos captaron en video al conductor de un vehículo particular tipo Ikon, color rojo, que al intentar cruzar debajo del puente quedó varado.

Al parecer, el piloto logró descender de la unidad e intentó remolcar el vehículo, sorprendiendo a conductores y vecinos de la zona.

Minutos después, con ayuda de algunos testigos, elementos de Protección Civil realizan labores para rescatar la unidad y retirarla del lugar.

Te recomendamos:

Liberan corredor 5 de Mayo y “Calle de los dulces” del comercio informal

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Inicia rehabilitación de casonas en el Centro Histórico de Puebla

Alejandra Olivera -

Sergio Salomón celebra reunión con secretarios para revisar plan de trabajo

Guillermo Pérez Leal -