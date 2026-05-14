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miércoles, mayo 13, 2026
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Cae banda tras robo de camión en la Virreyes-Teziutlán

Por:
Jesus Zavala
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Cuatro hombres son detenidos con inhibidor de señal tras robo.

Cuatro hombres fueron detenidos por corporaciones de seguridad tras ser ubicados en posesión de un inhibidor de señal y dos vehículos, luego de una persecución derivada del robo de un camión de carga en la autopista Virreyes-Teziutlán.

La intervención ocurrió como parte de un trabajo conjunto entre elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y policías municipales, quienes desplegaron un operativo de búsqueda tras recibir el reporte del atraco a través del sistema de emergencias.

Gracias al monitoreo realizado por el C5i y a la coordinación entre las distintas corporaciones, los sospechosos fueron localizados en la comunidad de El Tepeyac, perteneciente al municipio de Zautla.

En el lugar fueron detenidos Leonardo N., de 51 años; Miguel Ángel N., Brayan N. y José Elías N., estos últimos de entre 31 y 32 años de edad.

Durante las acciones de seguridad se aseguró una camioneta, un automóvil compacto y un dispositivo inhibidor de señal, mientras que el tractocamión robado fue recuperado horas más tarde en el municipio de Tlatlauquitepec.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si los detenidos estarían relacionados con otros robos similares registrados en la región.

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