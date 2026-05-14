San Martín Texmelucan invita a Campaña de Reciclaje 2026

En conmemoración del Día Mundial del Reciclaje que tiene lugar el 17 de mayo, el Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso Ramírez y el Sistema Operador de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Texmelucan (SOSAPATEX), a cargo de Rafael Enciso Sánchez, invitan a la ciudadanía a participar en la Campaña de Reciclaje 2026, con el propósito de fomentar la cultura ambiental y el manejo responsable de residuos.

Reciclar permite reducir la contaminación y dar una mayor vida útil a los materiales mediante su reincorporación a nuevos ciclos de producción y consumo, promoviendo la cultura de las 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar.

El Gobierno Municipal y el SOSAPATEX exhortan a la ciudadanía a sumarse a esta campaña, cuya fecha límite será el 20 de mayo de 2026 en la que las y los texmeluquenses podrán llevar los siguientes residuos a las instalaciones de SOSAPATEX, en Calle Estado de México número12, San Martín Texmelucan:

Plástico

Cartón y papel

Latas de aluminio

Aparatos electrónicos obsoletos (sin batería)

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Texmelucan y el SOSAPATEX promueven la reutilización de materiales, la reducción de la contaminación y el fortalecimiento de la participación ciudadana en favor del medio ambiente, contribuyendo a un Texmelucan más limpio y sustentable.

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