Alistan reformas para sancionar incumplimiento de Agua de Puebla

El Congreso del Estado prepara reformas a la Ley de Agua, para que SOAPAP tenga facultades de sancionar a la empresa Agua de Puebla, por incumplimiento en el servicio.

La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa García Chávez, adelantó que ya analizan las reformas legales para “apretar” a la empresa concesionaria.

En entrevista, coincidió con el gobernador Alejandro Armenta Mier, sobre la inviabilidad jurídica para revocar la concesión con la empresa Concesiones Integrales SA de CV.

Sin embargo, afirmó que analizan otras vías para garantizar el cumplimiento del contrato y mejorar el servicio que otorgan en la zona metropolitana.

Una alternativa es citar a comparecer periódicamente a los titulares de Agua de Puebla y Soapap, con la finalidad de conocer los avances en el tema.

Además, planean reformas a la Ley de Agua del Estado para la aplicación de sanciones contra la empresa, como una medida para evitar que continúen operando con impunidad.

La coordinadora de la bancada de Morena precisó que Sistema Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) sería el órgano facultado de imponer las sanciones.

En ese sentido, refirió que aún analizan si se tratarían de sanciones económicas, administrativas o incluso penales, dependiendo de la gravedad de la falta.

“Solamente se le pedía cuentas pero no hay sanciones, y es justamente lo que debemos revisar porque deben existir sanciones específicas, ponerle uñas a la ley de tal manera que tengan que responder”, comentó este martes.

