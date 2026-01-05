Con Rosca de Reyes de 6 km, Puebla se une a los Guinness World Records

La capital poblana obtuvo el récord Guinness por la línea de pan más larga del mundo con la rosca monumental de 19 mil 10 piezas que se partió este domingo en el zócalo de Puebla, repartida entre la gente por el gobernador Alejandro Armenta Mier y el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib.

La rosca monumental tuvo un largo de 6 kilómetros, misma que se instaló desde la 11 Sur en el Paseo Bravo, Reforma y hasta la Fiscalía General del Estado.

El gobernador Alejandro Armenta Mier expresó sus mejores deseos para el inicio de este año y reconoció el trabajo del edil Pepe Chedraui para obtener este reconocimiento para la ciudad.

#Puebla 🔥 La capital poblana obtiene el récord Guinness por la línea de pan más larga del mundo con la rosca monumental de 19 mil 10 piezas.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/XQghM0V6he — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 5, 2026

“Que haya salud, que haya unidad familiar, esperanza y que haya mucho trabajo”, añadió.

Chedraui Budib reconoció a los panaderos locales que apoyaron en la elaboración de la rosca de 6 kilómetros, considerada la más grande del mundo.

También agradeció el apoyo del gobernador al resaltar que se coordinan para varios temas incluido eventos como el que disfrutaron este domingo con la ciudadana.

#Puebla 👑 El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, reconoció a los panaderos locales que apoyaron en la elaboración de la rosca de 6 kilómetros, considerada la más grande del mundo.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/jgBU7kF5Ow — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 4, 2026

Editor: Renato León

Te recomendamos: