EU abatió a la mayor parte del equipo de seguridad de Maduro

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rechazó categóricamente la captura del presidente Nicolás Maduro, calificándola como un “cobarde secuestro” que ocurrió “luego de asesinar a sangre fría a gran parte” del equipo de seguridad del mandatario chavista.

En un comunicado leído por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, a través del canal estatal Venezolana de Televisión, el alto mando militar afirmó estar “unido, cohesionado, ante la agresión imperial”.

El texto reafirmó que Maduro es “el presidente constitucional del país” y exigió su “pronta liberación”, junto con la de la primera dama, Cilia Flores. “Es el presidente Nicolás Maduro el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos”, reiteró la institución.

Sin embargo, la FANB reconoció la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicio que ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir como presidenta encargada del país. El comunicado señaló que respalda “plenamente” el decreto de conmoción exterior, que otorga al Estado facultades especiales para tomar medidas en situaciones de conflicto.

Padrino López aseguró que “el Gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país y nuestra institución continuará empleando todas sus capacidades disponibles para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz”. Asimismo, ordenó “integrar los elementos del poder nacional” para “enfrentar la agresión imperial, formando un solo bloque de combate” con el objetivo de asegurar la soberanía de Venezuela.

El ministro hizo un llamado a la población para retomar sus actividades económicas, laborales y educativas en los próximos días. Estas declaraciones se producen mientras el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, insistió en que Washington gestionará la “dirección” hacia la que se moverá Venezuela, expresando su expectativa de que el nuevo gobierno liderado por Rodríguez “tome un rumbo distinto al de Maduro”.

Maduro, quien pasó su primera noche en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, enfrenta cargos por narcoterrorismo.

