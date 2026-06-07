Morena realiza asambleas por la “soberanía nacional” en la Mixteca Poblana

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Puebla celebró este fin de semana las primeras dos de las 217 asambleas informativas programadas para difundir el mensaje de defensa a la “soberanía nacional” promovido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El vocero del partido, Agustín Guerrero Castillo, confirmó que el despliegue informativo inició en la región de la Mixteca Poblana.

El sábado 6 de junio acudieron al municipio de San Miguel Ixitlán; mientras que el domingo 7 acudieron a La Magdalena Tlatlauquitepec.

Los primeros encuentros en plazas públicas estuvieron encabezados por el propio vocero Agustín Guerrero y por el secretario de Organización Territorial del partido, César Addi Sánchez.

Domingo de Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía en el municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec #Puebla

Desde la plaza pública nos organizamos y dialogamos sobre el futuro de la nación. #LaPatriaNoSeVende #PorLaSoberanía @MorenaPuebla_ pic.twitter.com/xhSsj9Mi5E — Agustin Guerrero (@agustingc2012) June 7, 2026

El objetivo central es informar a los ciudadanos respecto a las posturas del gobierno federal en contra de cualquier tipo de intervencionismo extranjero.

El calendario de asambleas se mantendrá activo durante los meses de junio, julio y agosto, luego de que la presidenta pidiera que su mensaje llegue a cada demarcación del país.

La dirigencia de Morena precisó que en los encuentros participarán activamente legisladores locales y federales, presidentes municipales, regidores y funcionarios emanados del movimiento.

Para cumplir con la normatividad, se acordó que los servidores públicos únicamente se integrarán a las asambleas informativas durante los fines de semana, asegurándose de acudir fuera de sus horarios laborales.

Editor: Renato León

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