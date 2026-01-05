Evento musical culmina con las actividades navideñas en Zacatlán

“Mi Navidad en Zacatlán” y los “Domingos que Iluminan la Navidad”, cerraron con broche de oro con la presentación de la academia de música G.B. Roell.

En punto de las 5 de la tarde, los integrantes de la academia de música G.B. Roell se adueñaron del escenario, llenaron todo el zócalo de Zacatlán con su talento, para que la gente disfrutara de una gran tarde.

Por más de una hora, esta academia de música contagio de alegría y buenas vibras a las y los zacatecos, así como a los cientos de turistas que se encontraban recorriendo el pueblo mágico.

Y mientras el zócalo sonaba con todo el talento de estos artistas, al interior del Palacio Municipal la gente se realizaba una “limpia“, para iniciar bien el año.

La sensibilidad, el talento, y el profesionalismo, llenaron el zócalo del pueblo mágico con la música de esta escuela, compartiendo canciones llenas de emotividad, nostalgia y amor.

Con la presentación de la academia de música G.B. Roell, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez acerca la cultura y el arte a todos los sectores de la sociedad, para que disfruten del talento local e impulsando su crecimiento.

