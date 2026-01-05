Capturan a banda de narcomenudeo y robo en Puebla; hay 10 detenidos

A través de un trabajo interinstitucional se logró la captura de diez personas pertenecientes a una banda delictiva dedicada al narcomenudeo y robo en la ciudad de Puebla.

Los detenidos fueron encontrados a través de labores de investigación e inteligencia en campo, en las que participaron agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes siguieron una serie de denuncias, reportes ciudadanos e indicios hasta la colonia Popular Castillotla.

En aquel sitio fue donde se aseguró a siete hombres y tres mujeres que además fueron encontrados en posesión de narcóticos; esto, al interior de un inmueble que era utilizado como punto de distribución de droga, casa de seguridad y guarida de quienes también cometían robos a transeúntes.

Desarticula la FGE con apoyo interinstitucional banda delictiva dedicada al narcomenudeo y robo a transeúntes; hay 10 personas detenidas y droga asegurada.#FiscalíaInforma: https://t.co/CnoujXftlP pic.twitter.com/EjaZRC1iOc — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) January 5, 2026

Además, las indagatorias revelaron que esta banda delictiva operaba desde por lo menos hace cuatro años en la zona sur de la capital poblana, identificando a sus miembros como Carlos Fernando N., Raúl N., Eduardo Ángel N., Mario Alberto N., Raúl N., Ricardo N., Carlos Eduardo N., María Félix N., Martha N. y Mónica Lizbeth N.

Los ahora detenidos fueron encontrados en posesión de 74 dosis de narcóticos, por lo que tanto el inmueble, como los indicios recabados fueron presentados ante el Ministerio Público, junto a los señalados.

Te recomendamos: