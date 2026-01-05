Imponen 26 años de prisión a pareja por violación de niña en Coronango

La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria superior a los 26 años de prisión en contra de Anadalay N. y Carlos Andrés N., madre y padrastro de una víctima de cuatro años de edad, por el delito de violación equiparada agravada.

De acuerdo con la investigación ministerial, en enero de 2023 Carlos Andrés N. realizó actos de índole sexual en contra de la menor dentro de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Misiones de San Francisco, en el municipio de Coronango, Puebla.

La indagatoria estableció que los hechos ocurrieron con el conocimiento de Anadalay N., quien estuvo presente durante los actos y no intervino para impedirlos.

Tras quedar a disposición de la autoridad judicial, la Fiscalía presentó diversos medios de prueba durante las audiencias del proceso penal. Tras el análisis y valoración de las evidencias, la autoridad jurisdiccional determinó emitir una sentencia condenatoria.

En la audiencia de Individualización de Sanciones, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso a ambos imputados una pena de 26 años, 7 meses y 15 días de prisión, además del pago de la reparación del daño moral y material a la víctima.

Te recomendamos: