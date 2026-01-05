Abandonan cadáver con múltiples disparos a pie de carretera en Atlixco

El cadáver de un hombre fue abandonado a pie de carretera en el municipio de Atlixco, luego de que la víctima fuera ejecutada a disparos; caso de que encuentra bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante el domingo pobladores de la región que transitaban por la carretera estatal de Coyula-Trinidad llamaron al 911 para reportar el hallazgo de lo que parecía ser un cadáver.

Agentes de seguridad pública municipal y estatal, acudieron al sitio con altura de Atlixco, donde confirmaron que la víctima se trataba de un hombre de entre 25 y 30 años de edad, sin signos vitales.

Además, se informó que el hoy occiso presentaba múltiples huellas de violencia e impactos de bala en su cuerpo; por lo que se presume que fue ejecutado en el sitio.

La zona quedó asegurada por las autoridades y horas después, personal forense adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de cadáver.

Hasta ahora la víctima continúa sin ser identificada y una carpeta de investigación fue abierta para determinar el móvil de ese crimen.

