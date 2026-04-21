Destacan seguridad en autopistas para visitantes de la Feria de Puebla

El comandante del mando especial Cero Robos en la autopista México-Veracruz, Isidro Revilla Castañeda, afirmó que visitantes de otras entidades pueden venir con confianza a la Feria de Puebla, ya que las carreteras estarán seguras.

“Pueden viajar, incluso estar acá de manera segura, porque hacemos un esfuerzo integral entre todas las dependencias para dar esa seguridad y que la gente lo perciba y lo sienta”, comentó.

Revilla Castañeda agregó que las personas de otros sitios del país pueden disfrutar de las actividades de la Feria de Puebla con tranquilidad.

El funcionario federal resaltó la caída del delito de robo a transportista en este tramo carretero a su cargo, ya que en 2024 se presentaban en promedio 185 robos mensuales; para el año siguiente bajaron a 135 y en 2026 se registran 104 casos.

A la par, ha aumentado el nivel de recuperación de vehículos robados, algunos de ellos sin denuncia de por medio, como una forma de agilizar la atención a las víctimas del delito de robo de autotransporte en el país.

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En el combate a los grupos criminales que operan en la México-Veracruz, que incluye la entidad poblana, han agredido en seis ocasiones a agentes de la Guardia Nacional y han resultado tres delincuentes heridos.

En los operativos en carreteras han asegurado 50 kilogramos de cocaína, hidrocarburos, armas cortas y largas, chalecos balísticos e inhibidores de señal.

Desde 2025 han detenido a 85 personas y frustrado 116 robos de transporte de carga, además de recuperar 206 vehículos con cargas completas.

Entre los vehículos recuperados con reporte de robo se encuentran tractocamiones, semirremolques, dollys, camiones unitarios, camionetas, automóviles, motocicletas, autobuses e incluso una retroexcavadora.

Destacó la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno e hizo un llamado a las policías municipales a trabajar de la mano con las demás corporaciones para detectar los vehículos que son robados en la autopista México-Veracruz.

Editor: César A. García

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