SPFA mudará a mil 200 trabajadores a nueva sede antes del 4 de mayo

Antes del 4 de mayo, la mayoría del personal administrativo de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) de Puebla habrá migrado a su nueva sede, informó la titular de la dependencia, Daniela Stephanie Pérez Calderón.

En entrevista, la funcionaria detalló que durante esta semana y la siguiente continuará la ocupación gradual de los distintos pisos del inmueble, como parte de una migración escalonada que ya inició con algunas áreas, entre ellas el equipo de Ciencia.

Señaló que el traslado contempla a cerca de mil 200 trabajadores, por lo que se implementó una logística interna y se notificó con anticipación al personal.

No obstante, aclaró que la atención al público se mantendrá, por el momento, en la sede actual, en la colonia Azcarate, donde seguirá operando un equipo del área de Ingresos en la planta baja.

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Explicó que, aunque se prevé habilitar también servicios en la nueva sede, algunos elementos como cajeros y sistemas de cobro podrían tardar entre dos y tres semanas adicionales en entrar en funcionamiento.

Asimismo, indicó que sostuvieron reuniones con la BUAP para gestionar tarifas preferenciales en el estacionamiento del Complejo Cultural Universitario (CCU) para reducir costos tanto para trabajadores como para usuarios.

Actualmente, dijo, algunos pagos rondan los 700 pesos, por lo que se busca disminuir este monto.

Sostuvo que la mudanza será progresiva y que se garantizará la continuidad de los servicios a contribuyentes mientras se consolida la operación en las nuevas instalaciones.

#Puebla 📅 La titular de la @SPFAGobPue @DanielaSPFA Pérez Calderón informó que antes del 4 de mayo habrá concluido una parte de la mudanza del personal de la dependencia estatal.



Destacó que se busca un precio preferencial en el estacionamiento de la BUAP para trabajadores y… pic.twitter.com/Wa0Ub5pGhZ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 21, 2026

Editor: César A. García

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