Tras protesta por agua, liberan bloqueo en Periférico Ecológico

La tarde de este lunes, alrededor de las 17:53 horas, fue liberado el bloqueo en el Periférico Ecológico, a la altura de Misiones de San Francisco, en el municipio de Coronango, tras la protesta de habitantes que exigieron el restablecimiento del suministro de agua potable, servicio que —aseguran— no han tenido desde hace tres días.

Aunque la vialidad fue reabierta, los manifestantes advirtieron que, en caso de no normalizarse el suministro antes de las 00:00 horas del martes, retomarán las movilizaciones e incluso contemplan el cierre de la autopista México–Puebla.

La protesta inició alrededor de las 14:00 horas, cuando vecinos de distintas secciones de Misiones de San Francisco se concentraron en la entrada del fraccionamiento y posteriormente bloquearon el Periférico Ecológico, lo que provocó un severo congestionamiento vehicular en la zona.

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Durante la manifestación, los inconformes señalaron presuntos incumplimientos del presidente municipal de Coronango, Armando Aguirre, al asegurar que han acudido en diversas ocasiones a solicitar una solución sin recibir atención directa. También acusaron restricciones de acceso a la presidencia municipal por parte de elementos de seguridad.

Los habitantes advirtieron la posibilidad de solicitar la revocación de mandato del alcalde si persiste la falta de respuesta. Entre sus principales demandas se encuentra la instalación de una bomba de agua, además de rechazar el suministro mediante pipas, al considerar que sería inequitativo. Denunciaron que algunas familias han tenido que adquirir agua embotellada o en garrafón a precios de entre 18 y 20 pesos para cubrir necesidades básicas.

Al sitio acudió Roberto Huerta Pérez, delegado de Gobernación en la región de Huejotzingo, para entablar diálogo con los manifestantes. Tras la intervención, parte del grupo decidió retirarse; sin embargo, otro sector mantuvo el ultimátum a las autoridades para resolver la situación antes de la medianoche, de lo contrario, advirtieron que volverán a cerrar la autopista México–Puebla.

#Puebla 📢 Esta tarde, vecinos del fraccionamiento Misiones de San Francisco en Coronango se manifestaron por deficiencias en el suministro de agua. (1/2) pic.twitter.com/dQdha25Vrs — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 20, 2026

Editor: César A. García

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