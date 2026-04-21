Avanza proyecto de Polo de Economía Circular en San José Chiapa

El proyecto del Polo de Economía Circular en San José Chiapa colocará a Puebla como pionero a nivel nacional en la forma de tratar los residuos sólidos, afirmó el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), José Luis Samaniego Leyva, durante un acercamiento con la población de esta región.

Señaló que es una alternativa para aprovechar los desechos y otorgarles un nuevo valor, todo ello con una planta ordenada, limpia y con tecnología de punta, en coordinación y acompañamiento con el Gobierno del Estado que preside Alejandro Armenta Mier. Refirió que el Polo está abierto a la participación de industrias locales y estimó la generación de 500 empleos directos y 200 indirectos, además de los servicios asociados que se requerirán.

El subsecretario federal detalló que el proceso de urbanización iniciará a mediados de 2026, mientras que las construcciones comenzarán hacia finales del mismo año, con el objetivo de que el reciclaje opere en su totalidad para finales de 2027. Añadió que se proyecta una capacidad de procesamiento de 800 toneladas diarias.

Como resultado de una serie de asambleas donde se escuchó a las y los habitantes de San José Chiapa, el gobernador Alejandro Armenta Mier refrendó su compromiso de atención directa, al informar las acciones que se ejecutan en el municipio, así como el funcionamiento del Polo de Economía Circular, en beneficio de todos los habitantes.

Explicó que la economía circular tiene el objetivo de producir, empacar, industrializar, consumir y reutilizar, con el fin de que existan cero tiraderos y cero rellenos sanitarios. Recordó que han realizado reuniones con habitantes de las seis comunidades: San José Ozumba, San José Morelos, San Isidro Ovando, Ojo de Agua, La Purísima y Nuevo Vicencio, con el objetivo de socializar el proyecto.

Armenta Mier comentó que el tiradero ubicado entre San José Chiapa y Rafael Lara Grajales será retirado y se construirá el Centro de Transformación, con el objetivo de generar ingresos para la población.

Respecto al Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), el gobernador señaló que registra un avance del 80 por ciento con empresas locales y nacionales, quienes recibirán incentivos fiscales. Recordó que rescataron lo que fue Ciudad Modelo y que estaba perdida, para recuperarla y generar beneficio a la población de la región. “El Polo de Desarrollo tiene que ser un motor y lo deben disfrutar los que viven en la región”, aseguró.

El gobierno de Puebla, de la mano del gobierno federal, ha atendido las demandas de la población de la zona. Con diálogo, atención y sensibilidad, las autoridades responden a las demandas ciudadanas cuyo común denominador es la exclusión del desarrollo y que los beneficios de Audi se quedan en unos cuantos. El gobernador Alejandro Armenta Mier criticó este modelo excluyente de desarrollo y se comprometió con un amplio paquete de obras y acciones sociales, previamente consensuadas con la población.

Margarita Martínez Oronato, de la Junta Auxiliar de San José Ozumba, hizo un llamado a la conciencia colectiva al reconocer que la problemática de los residuos supera los esfuerzos individuales. Expresó su respaldo a la instalación del Polo de Economía Circular, al considerar que es una necesidad ante la falta de hábitos de reciclaje, ya que gran parte de los desechos se tiran sin separación. Asimismo, invitó a la población a reflexionar y actuar con mayor empatía frente a las propuestas y acciones orientadas al cuidado del entorno.

Clemente López, de la comunidad de San Isidro Ovando, agradeció la atención brindada al municipio para conocer el proyecto del Polo de Economía Circular y destacó que su instalación representa un paso importante con la participación de la ciudadanía. Señaló que este tipo de proyectos lo quieren otros municipios y para San José Chiapa será de gran impacto, ya que generará empleos y limpieza en las comunidades. Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer el sistema de recolección con más camiones para mejorar el manejo de residuos.

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