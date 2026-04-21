Laura Artemisa celebra 20 años de la Fundación “Más Sonrisas Puebla”

“Las oportunidades que la vida o el universo nos dan son para coincidir, compartir, sumar y nos permiten hacer mucho por quienes nos rodean. Esa es la manera en que, como sociedad, podemos seguir creciendo. Por eso celebro que esta asociación civil trabaje por los demás; únicamente desde el amor se transforma a la sociedad”, expresó Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar, al asistir a la celebración del 20.º aniversario de la Fundación Más Sonrisas Puebla, que preside Adán Pastén. Una labor que se refleja en resultados y en el bienestar de quienes más lo necesitan.

Durante el evento, Laura Artemisa García Chávez hizo un llamado a trabajar por espacios dignos para quienes tienen alguna discapacidad.

“Cuando construimos o rehabilitamos un espacio a través de Obra Comunitaria no dejamos de pensar en una persona que debe usar muletas, por ejemplo, o con cualquier otra condición que limite su movimiento; de esa manera también abonamos a nuestro propio futuro, generando un mundo accesible, inclusivo que merecemos, porque en algún momento de nuestra vida, todos y todas vamos a llegar a tener una limitación. Tengamos la capacidad de ver el universo en todas las tonalidades”, expresó.

De igual manera, Laura Artemisa García agradeció la confianza y el trabajo realizado por la Fundación “Más Sonrisas Puebla”, especialmente por su presidente Adán Pastén, con quien se suman acciones para mejorar las condiciones de vida de las familias de la zona. En este sentido, la secretaria de Bienestar adelantó que en breve iniciará el programa para acercar servicios de agua potable, instruido por el gobernador Alejandro Armenta.

Asimismo, la titular de Bienestar agradeció trabajar en equipo con el presidente auxiliar José Román Gutiérrez para beneficio de las personas que habitan en esta zona: “En Puebla, el trabajo social se hace en territorio”.

Acciones que se alinean con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta.

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