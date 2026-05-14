Congreso de Puebla instala dispensadores gratuitos de toallas femeninas

Con el objetivo de fortalecer las acciones encaminadas a garantizar una menstruación digna para todas las mujeres, en los baños del Congreso del Estado del Estado de Puebla se instalaron dispensadores de toallas femeninas; de esta manera, el Poder Legislativo de la entidad se convirtió en el segundo a nivel nacional en implementar esta medida, informó la diputada Celia Bonaga Ruiz.

En rueda de prensa, acompañada de la legisladora Leonela Jazmín Martínez Ayala, Celia Bonaga explicó que, después del Congreso del Estado de Guerrero, en el de Puebla se instalaron los dispensadores de toallas sanitarias, a las que podrán acceder de forma gratuita todas las personas que trabajen o visiten la sede del Poder Legislativo.

Celia Bonaga detalló que, a partir de propuestas legislativas y gestiones, la Secretaría de Educación Pública del Estado destinó presupuesto para la adquisición de productos de higiene menstrual para distribuirlos en secundarias y bachilleratos.

Asimismo, expuso que planteó la instalación obligatoria de dispensadores en escuelas, hospitales, oficinas de gobierno, ayuntamientos y demás espacios públicos, pues deben promoverse acciones para garantizar una menstruación digna.

“La menstruación no debe ser un obstáculo y permanecer en la invisibilidad institucional, sino más bien debemos visibilizarla y llevarla como un proceso natural. Entonces, del discurso pasamos a los hechos”, señaló.

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