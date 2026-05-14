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jueves, mayo 14, 2026
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Pepe Chedraui entrega cheques de “Tu Crédito Imparable” 2026

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Foto: Gobierno de la Ciudad.

Para seguir atendiendo de manera directa las peticiones de las y los poblanos, el presidente municipal, Pepe Chedraui, realizó la entrega simbólica de cheques grupales, así como individuales a personas beneficiarias de las convocatorias 2026 de “Tu Crédito Imparable”.

El beneficio es para emprendedoras y emprendedores de los esquemas de financiamiento “Tu Crédito Individual” y “Tu Crédito Mujer”, dirigido a micro y pequeñas empresas del municipio de Puebla, contribuyendo a la generación de empleo y fortalecimiento de la economía local.

Gracias a “Tu Crédito Imparable”, se impulsa el desarrollo y consolidación de personas emprendedoras y micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), mediante créditos y microcréditos con tasas preferenciales que facilitan el acceso al capital y fortalecen la formalización de negocios.

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