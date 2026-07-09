Encabeza Pepe Chedraui aprobación del Atlas Municipal de Riesgos

El presidente municipal, Pepe Chedraui, encabezó la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Protección Civil, donde refrendó el compromiso del Gobierno de la Ciudad de trabajar de manera coordinada para fortalecer la prevención y salvaguardar la integridad de las y los poblanos.

En este marco, se presentó y aprobó la actualización y fortalecimiento del Atlas Municipal de Riesgos, instrumento estratégico para la gestión integral del riesgo y la planeación preventiva en el municipio.

El Atlas digital permite identificar zonas de peligro, riesgo y vulnerabilidad, anticipar escenarios de emergencia y fortalecer la capacidad institucional para la atención oportuna de contingencias. Asimismo, contribuye a una mejor toma de decisiones mediante información técnica y territorial que favorece la protección de la población y la implementación de acciones preventivas en beneficio de las familias poblanas.

La plataforma integra una base de datos especializada con diferentes algoritmos, un módulo de visualización web, consulta de índices de peligro, herramientas para la administración de emergencias para tomadores de decisiones, además de una infraestructura tecnológica que garantiza su operación y actualización permanente. Entre sus principales beneficios destacan la disponibilidad de información estratégica para el ordenamiento territorial, la priorización de programas y obras, así como el acceso a herramientas de consulta ciudadana y análisis especializado mediante un lenguaje accesible y comprensible.

Como parte de sus capacidades operativas, el Atlas incorpora un módulo de emergencias que permite realizar el mapeo de incidentes y generar planes de atención inmediata, apoyado por algoritmos que optimizan los tiempos de respuesta y el uso eficiente de los recursos disponibles durante una contingencia.

Representa un avance respecto a versiones anteriores al operar mediante software libre y ser administrado directamente por el Gobierno de la Ciudad, eliminando costos por licenciamiento asociados a plataformas utilizadas en atlas previos y fortaleciendo la autonomía tecnológica, así como la propiedad y gestión municipal de esta herramienta estratégica.

Asimismo, durante la sesión, Adriana Zárate Miranda rindió protesta como secretaria técnica del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Protección Civil, cargo desde el que contribuirá al seguimiento de los acuerdos y al fortalecimiento de las estrategias en la materia.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de impulsar la prevención, la coordinación interinstitucional y la planeación para construir una capital más segura, resiliente y preparada ante emergencias y fenómenos naturales.

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