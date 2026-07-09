México y Suiza iniciarán conversaciones sobre tratado comercial 

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la reunión con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, fue muy productiva y que acordaron iniciar conversaciones sobre el tratado comercial entre ambas naciones, además de constatar la confianza de empresarios suizos en México y la voluntad de fortalecer inversiones en diversos sectores.

“A nombre del pueblo de México, enviamos un saludo afectuoso al pueblo de Suiza y con ese mismo espíritu vamos a seguir ampliando y diversificando nuestras relaciones con todas las regiones del mundo”, puntualizó en un mensaje conjunto en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Sheinbaum destacó que el encuentro se da en el marco de los 80 años de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y de 200 años del establecimiento del primer consulado suizo en el país, que se cumplirán en 2027.

Puntualizó que, con el acuerdo comercial bilateral en 2025, el intercambio entre México y Suiza ascendió a 4 mil 272 millones de dólares.

7También resaltó la cooperación en materia de patrimonio cultural, que ha permitido el regreso de 67 objetos culturales a México desde 2018, y las coincidencias en la agenda global como pacifistas, en la solución pacífica de controversias, en el rechazo a violaciones del derecho internacional, en el fortalecimiento de la relación multilateral y en la importancia de poner fin a la contaminación por plásticos. Además, acordaron establecer cooperación en ciencia e innovación.

El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, señaló que las empresas suizas quieren reforzar su presencia en el país y contribuir al Plan México que impulsa la presidenta Sheinbaum. Destacó que Suiza es el sexto país con más inversiones en México.

Además, afirmó: “Es importante que estados que comparten valores e intereses consoliden todavía más sus relaciones y espero que mi visita permita a Suiza y México seguir en ese camino”.

Previamente, ambos mandatarios sostuvieron un encuentro con empresas suizas, donde se expuso la agilización de trámites en el país y se constató la confianza en México y la voluntad de fortalecer las inversiones en sectores estratégicos.

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