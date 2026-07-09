DIF Cuautlancingo entrega 476 lentes a niñas y niños

Con el objetivo de fortalecer el bienestar y el desarrollo integral de la niñez, el Gobierno Municipal de Cuautlancingo, a través del Sistema Municipal DIF, entregó 476 lentes oftálmicos a niñas y niños de siete instituciones educativas como parte del Programa Municipal de Cribado Visual Infantil.

Durante el evento, el presidente municipal Omar Muñoz destacó que el trabajo coordinado con el Sistema Municipal DIF permite impulsar políticas públicas con sentido social, dirigidas a quienes más lo necesitan.

“Queremos demostrar la empatía que tenemos con la ciudadanía y el compromiso con los grupos más vulnerables. Para nosotros, el trabajo que realiza el Sistema Municipal DIF es de suma importancia porque fortalece el desarrollo integral de nuestras infancias. Ninguna niña o niño debería estar en un salón de clases con una deficiencia visual que limite su aprendizaje”, expresó.

El alcalde invitó a las familias a acercarse a los programas y servicios que ofrece el Gobierno municipal, y reiteró que se continuarán impulsando acciones en favor de la población, entre ellas la próxima entrega de calentadores solares, como parte de las políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos.

Finalmente, y en representación de la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Tere Alfaro, el director general del organismo, Bernabé Canseco, señaló que este programa refleja el compromiso de la institución con las familias de Cuautlancingo, especialmente con las niñas y los niños que requieren atención para fortalecer su desarrollo integral.

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