Pepe Chedraui lleva “Día del Pueblo” a INFONAVIT Loma Bella

Con el objetivo de consolidar un gobierno cercano y atento a las necesidades de la ciudadanía, el alcalde Pepe Chedraui encabezó una jornada de la estrategia “Día del Pueblo, La Capital te Escucha” en el INFONAVIT Loma Bella para atender las necesidades de vecinas y vecinos de la capital poblana.

A través de mesas de trabajo encabezadas por el edil, junto con las y los titulares de las dependencias municipales, se brindó atención personalizada a las y los poblanos, con el propósito de escuchar sus solicitudes, canalizar sus peticiones a las áreas correspondientes y brindar atención oportuna.

“Estamos aquí en el Día del Pueblo, La Capital te Escucha, nos toca hoy en Loma Bella, estamos listos junto con las y los secretarios del Ayuntamiento para atender directamente a la ciudadanía”, resaltó.

En esta edición, se dieron cita titulares y representantes de la Secretaría General de Gobierno, Sindicatura Municipal, Tesorería Municipal, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Movilidad e Infraestructura, Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Servicios Públicos, Dirección del Sistema Municipal DIF, Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Economía y Turismo, Coordinación del Organismo Operador del Servicio de Limpia, Instituto Municipal del Deporte y el Instituto de la Juventud.

Con estas acciones, el Gobierno de Pepe Chedraui refrenda su compromiso de fortalecer la cercanía ciudadana al escuchar y atender de manera directa las solicitudes de la gente en beneficio de todas y todos en la capital poblana.

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