Encuentran cráneo humano en calle de Tehuacán

Fragmentos de una osamenta humana fueron encontrados en plena vía pública del municipio de Tehuacán, los análisis forenses han iniciado para identificar a la víctima.

Durante la noche del domingo se reportó un hallazgo tétrico en la colonia Rincón de Las Doncellas, donde vecinos que caminaban por el área informaron a emergencias que habían encontrado un cráneo humano, por lo que pedían asistencia de las autoridades.

Hasta el sitio arribaron agentes de seguridad pública que confirmaron el hallazgo y posterior a ello, resguardaron el perímetro.

Como información extra solo se reportó que el cráneo estaba fragmentado y tenía desprendimiento de una parte baja de su estructura, por lo que se presume que la víctima fue violentada previamente.

Ante esta situación, el personal forense adscrito de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de los restos óseos para analizarlos y saber más sobre su origen, así como la identidad de la víctima.

#Seguridad 🚓 Fue hallado un cráneo humano roto en calles de la colonia Rincón de Las Doncellas del municipio de Tehuacán.



Los restos son analizados por personal forense.



Con información de @_jesuszav pic.twitter.com/HbhDDQeP2A — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 5, 2026

Te recomendamos: