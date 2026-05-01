Armenta respalda a Sheinbaum en defensa de soberanía nacional

El gobernador Alejandro Armenta Mier expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a su postura en defensa de la soberanía nacional, al señalar que México no admite intervenciones extranjeras en asuntos internos.

Ante la controversia por el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico por Estados Unidos, el mandatario poblano calificó como “estoica” y “ejemplar” la diplomacia de la titular del Ejecutivo federal.

Alejandro Armenta sostuvo que la soberanía nacional “reside esencial y originariamente en el pueblo”, y remarcó que la Constitución establece con claridad que en ninguna circunstancia se permitirán actos del extranjero que vulneren la integridad, independencia o soberanía del país.

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Incluyendo, dijo, la intervención en investigación y persecución alguna, sin autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano.

Enfatizó que “el país no acepta tutelas ni se arrodilla ante intereses externos” y señaló que cualquier solicitud internacional debe procesarse conforme a la ley mexicana y a través de sus instituciones.

Advierte traición a la patria, por caso Chihuahua

Por otra parte, resaltó que el Código Penal Federal tipifica como “traición a la patria” solicitar la intervención de un gobierno extranjero o promover acciones contra México, por lo que consideró grave la participación de agentes de la CIA en operativos contra el narcotráfico en Chihuahua.

Destacó que ninguna entidad puede asumir facultades federales, mucho menos en temas de seguridad nacional y de relaciones internacionales, como acuerdos para la participación de agentes extranjeros, lo que consideró implica una afectación a la soberanía nacional.

Mi posicionamiento: verdad, justicia y defensa de la soberanía. pic.twitter.com/zY3ifmbqF8 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 30, 2026

A la par, consideró que la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, incurrió en un desacato al no presentarse a comparecer ante el Senado de la República para aclarar dicha situación, ya que se trata del Poder Legislativo y está facultado constitucionalmente para requerir la presencia de mandatarios estatales.

“Si a mí me convocan yo acudiría porque el que nada debe nada teme, yo acudiría”, apuntó.

Sheinbaum estará en Puebla el 5 de Mayo

En ese sentido, apeló a la memoria histórica al mencionar que Puebla fue escenario de resistencia ante la intervención extranjera en la conocida Batalla del 5 de mayo, para cuya conmemoración confirmó la asistencia de la presidenta a la entidad.

Afirmó que la defensa de la soberanía “no es una consigna, sino un mandato constitucional”, por lo que reiteró el respaldo de Puebla a Claudia Sheinbaum.

Editor: Renato León

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