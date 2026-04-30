Texmelucan inaugura colector sanitario para recuperar el Río Atoyac

Como parte de las acciones para el saneamiento integral del río Atoyac, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, presidido por Juan Manuel Alonso Ramírez, llevó a cabo la inauguración del colector sanitario “La Joya – El Cerrito”, con una meta de 1.76 kilómetros de longitud y una inversión superior a los 10 millones 900 mil pesos, beneficiando a más de 2 mil 100 habitantes.

Este proyecto se encuentra alineado al Plan Hídrico Nacional impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobernador Alejandro Armenta Mier, con el objetivo de reducir descargas irregulares y mejorar la calidad del río Atoyac, evitando la contaminación directa del agua y contribuyendo al cuidado de la salud pública.

El Alcalde Juan Manuel Alonso Ramírez destacó que esta acción forma parte de una estrategia integral para fortalecer el desarrollo urbano sostenible y la protección del medio ambiente, con la construcción de un futuro más limpio. Asimismo, manifestó su disposición de trabajar de manera coordinada con municipios vecinos y dependencias correspondientes para impulsar la limpieza del río Atoyac.

Por su parte, la Directora Local de CONAGUA en Puebla, Beatriz Torres Trucios, reconoció el trabajo del edil en la gestión de proyectos enfocados al tratamiento y cuidado del agua, destacando su compromiso para atender una problemática de salud pública de gran relevancia para el municipio y la región.

El Regidor de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Carlos Llohol Reyes Mota, precisó que esta obra responde a una necesidad histórica y marca el inicio de la recuperación del río Atoyac.

El evento contó con la presencia de Edgar García García, Presidente de Módulos de Maquinaria, en representación del Gobernador del Estado; Misael Ramón Juárez, de la Dirección Técnica y de Atención a los Municipios de la Comisión Estatal del Agua; así como de Rafael Enciso Sánchez, Director del SOSAPATEX, además de funcionarios municipales.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, impulsando acciones que mejoran la infraestructura sanitaria y elevan la calidad de vida de las y los texmeluquenses.

Te recomendamos: