21.7 C
Puebla City
jueves, junio 11, 2026
Inicio Capital

Pepe Chedraui encabeza jornada “Día del Pueblo” en San Jerónimo Caleras

Por:
stafforonoticias
-
4
Foto: Gobierno de la Ciudad.

Con el compromiso de escuchar y atender a las y los poblanos, el presidente municipal, Pepe Chedraui, encabezó una jornada del programa “Día del Pueblo: La Capital te Escucha” en San Jerónimo Caleras.

A través de mesas de trabajo encabezadas por el alcalde, junto con las y los titulares del gabinete municipal, se escucharon y atendieron de manera personalizada las inquietudes y solicitudes de las y los vecinos de la zona.

Se recibieron peticiones en materia de infraestructura, servicios públicos, bienestar, prevención de enfermedades y atención a personas con discapacidad, así como a grupos vulnerables, promoviendo así una gestión cercana y atenta.

Asimismo, por instrucción del alcalde Pepe Chedraui, esta estrategia del Gobierno de la Ciudad continuará recorriendo cada una de las juntas auxiliares y colonias de la capital para acercar los servicios gubernamentales a la ciudadanía para ser atendidas de manera directa y oportuna.

Te recomendamos:

OOSL realiza limpieza en el Zócalo por fiesta del fútbol

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Puebla Brilla moderniza 276 luminarias en Ignacio Zaragoza

stafforonoticias -

Cabildo de Puebla avala “Día Municipal Contra las Adicciones”

stafforonoticias -