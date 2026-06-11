Pepe Chedraui encabeza jornada “Día del Pueblo” en San Jerónimo Caleras

Con el compromiso de escuchar y atender a las y los poblanos, el presidente municipal, Pepe Chedraui, encabezó una jornada del programa “Día del Pueblo: La Capital te Escucha” en San Jerónimo Caleras.

A través de mesas de trabajo encabezadas por el alcalde, junto con las y los titulares del gabinete municipal, se escucharon y atendieron de manera personalizada las inquietudes y solicitudes de las y los vecinos de la zona.

Se recibieron peticiones en materia de infraestructura, servicios públicos, bienestar, prevención de enfermedades y atención a personas con discapacidad, así como a grupos vulnerables, promoviendo así una gestión cercana y atenta.

Asimismo, por instrucción del alcalde Pepe Chedraui, esta estrategia del Gobierno de la Ciudad continuará recorriendo cada una de las juntas auxiliares y colonias de la capital para acercar los servicios gubernamentales a la ciudadanía para ser atendidas de manera directa y oportuna.

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