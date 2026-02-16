Rompen récord mundial con venta de carta Pokémon en 16.5 mdd

El influencer Logan Paul estableció un nuevo récord mundial al vender su tarjeta coleccionable Pokémon Pikachu Illustrator por 16.5 millones de dólares en Goldin Auctions, tras 41 días de puja. La venta supera cualquier tarjeta coleccionable subastada hasta la fecha, según confirmó Guinness World Records.

La tarjeta, considerada un “Santo Grial” por coleccionistas, fue diseñada por Atsuko Nishida para un concurso de ilustración en 1998. Se estima que existen apenas unas decenas de ejemplares, y la pieza de Paul es la única calificada con grado 10 por la agencia de autenticación PSA, el nivel más alto de conservación.

Paul había adquirido la misma tarjeta en 2021 por 5 mil 275 millones de dólares, intercambiando una versión grado 9 más cuatro millones en efectivo. Posteriormente, la colocó en un collar de diamantes con estuche personalizado y la lució durante su participación en WrestleMania 38 en 2022.

IT JUSTS KEEPS GOING!!! pic.twitter.com/lyf0796tP6 — Logan Paul (@LoganPaul) February 16, 2026

La subasta cerró el lunes con una transmisión en vivo por YouTube, donde Sarah Casson, adjudicadora de Guinness World Records, certificó el récord. Paul entregó personalmente la tarjeta al postor ganador, el capitalista de riesgo A.J. Scaramucci, hijo del exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca Anthony Scaramucci.

“Dios mío, esto es una locura“, exclamó Paul al colocar la pieza alrededor del cuello del comprador.

Se estima que la ganancia neta para Paul, después de comisiones de subasta, supera los ocho millones de dólares.

