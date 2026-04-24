Capturan a sospechoso por filtrar película inédita de “Avatar”

Un hombre de 26 años fue arrestado en Singapur tras ser señalado por presuntamente filtrar en internet la película animada The Legend of Aang: The Last Airbender antes de su estreno oficial.

El caso surgió después de que fragmentos del filme comenzaran a circular en redes sociales, lo que activó una investigación por parte de las autoridades para identificar el origen de la filtración.

De acuerdo con los reportes oficiales, el sospechoso habría obtenido acceso remoto no autorizado a un servidor de contenido, desde donde descargó la película inédita sin contar con permisos legales.

Posteriormente, el material fue compartido en línea, lo que provocó su rápida difusión en plataformas digitales, generando preocupación por la distribución anticipada del proyecto audiovisual.

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La policía recibió la alerta el pasado 16 de abril, tras detectar clips del filme circulando en redes sociales, lo que derivó en el inicio de una investigación formal para ubicar al responsable de la filtración.

Tras ser identificado, el individuo fue detenido en menos de 24 horas. Durante el operativo, se incautaron diversos dispositivos electrónicos donde se encontró una copia del contenido filtrado.

El caso se investiga bajo cargos de acceso no autorizado a sistemas informáticos, delito que en Singapur puede implicar hasta siete años de prisión, además de sanciones económicas.

La filtración encendió alertas en la industria, ya que la cinta, parte de la franquicia Avatar: The Last Airbender está programada para estrenarse en octubre de 2026 en plataformas de streaming.

Editor: César A. García

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