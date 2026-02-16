Instalarán cabañas en Valle de Piedras Encimadas para impulsar turismo

Desde Zacatlán, y con el fin de detonar el turismo en la Sierra Norte, generar derrama económica y riqueza comunitaria, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, presentó el Plan Maestro del Valle de Piedras Encimadas, que se trabaja de manera conjunta con el Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y con el titular de la Unidad de Proyectos de Infraestructura Urbana y Espacio Público del Gobierno de México, Román Meyer.

Armenta Mier explicó que con la instalación de cabañas se logrará que las y los visitantes pernocten de dos a tres días y fomentar beneficios económicos para todos los sectores productivos de la región. Añadió que los Viveros Forestales y el Laboratorio de Germoplasma se instalarán también en Zacatlán, se trata de un proyecto innovador que busca rescatar las miles de hectáreas perdidas por incendios y por el cambio de uso de suelo.

Al respecto, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, detalló que el proyecto del Valle de las Piedras Encimadas busca la consolidación de la región para que sea un destino de naturaleza con turismo familiar, detonante de la económica local, de los servicios turísticos, que promueva la gastronomía, que se convierta en un modelo de infraestructura, seguridad y economía, y sea replicado en otras zonas del estado y del país.

Subrayó que actualmente desarrollan el Plan Regional de Desarrollo Turístico y el Plan Maestro. Explicó que al corredor entre Chignahuapan y Zacatlán acuden aproximadamente 1.7 millones de visitantes por su belleza natural.

La secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Mayra Lizeth Orellana Caballero dio a conocer que el macroplan eco turístico del gobernador Alejandro Armenta considera el Valle de Piedras Encimada, la región Izta-Popo, el Pico de Puebla y Los Humeros, todo ello forma una estrategia integral de desarrollo sostenible que articula el turismo de naturaleza y la innovación tecnológica.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, mencionó que todos los proyectos que se ejecuten en Zacatlán contarán con soporte de servicios como la construcción del drenaje sanitario, pluvial y la red de agua potable. Aseveró que actualmente con una inversión de 23 millones de pesos, 67 por ciento recurso estatal y 33 por ciento local, la ampliación del colector pluvial y red de drenaje en la localidad de Jicolapa lleva un avance del 65 por ciento. Añadió que también se construye la Red de Drenaje Sanitario con una inversión de siete millones de pesos.

