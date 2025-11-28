Armenta entrega becas de conectividad en el CE Gustavo Díaz Ordaz

El gobernador Alejandro Armenta encabezó en el Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz una nueva entrega del programa “Becas de Conectividad para el Bienestar Por Amor a Puebla”, iniciativa que refuerza el acceso de las y los estudiantes a herramientas digitales indispensables para su formación académica. El mandatario destacó que este apoyo responde a la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum, orientada a garantizar desarrollo educativo, bienestar y comunicación segura entre familias y estudiantes.

Durante el evento, la Marching Band del plantel ofreció un ambiente festivo que acompañó la entrega de becas, diseñadas para que alumnas y alumnos cuenten con datos móviles, acceso a bibliotecas digitales y conectividad continua para realizar tareas, investigaciones y mantenerse comunicados. El mandatario subrayó que esta política fortalece la confianza de madres y padres al saber que sus hijos se mantienen localizables mientras estudian.

La secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, resaltó que las y los jóvenes requieren herramientas tecnológicas que les permitan acceder a conocimiento actualizado y plataformas educativas. Añadió que la conectividad se vuelve un elemento esencial para su desarrollo académico y social.

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, reconoció el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno para consolidar entornos educativos más seguros, modernos y preparados para los retos actuales. Afirmó que la educación se fortalece cuando se brindan condiciones equitativas para niñas, niños y jóvenes.

Por su parte, el delegado federal de Programas para el Desarrollo, Rodrigo Abdala, explicó que esta beca complementa la política educativa nacional, ya que impulsa la comunicación familiar y facilita que las y los estudiantes aprovechen al máximo sus oportunidades de aprendizaje.

Estudiantes como Isabel Mariana coincidieron en que la beca representa un apoyo real, especialmente en escuelas donde no se cuenta con internet suficiente. Destacaron que la conectividad mejora sus posibilidades de investigación, estudio y comunicación cotidiana, y solicitaron que este beneficio continúe llegando a quienes más lo necesitan.

Te recomendamos: