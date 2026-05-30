Capacitan a sector turístico de Puebla rumbo al Mundial 2026

Como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado de Puebla para consolidar un turismo responsable, seguro e incluyente rumbo al Mundial de Fútbol 2026, la Secretaría de Desarrollo Turístico, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), llevó a cabo la capacitación especializada “Juego Limpio por la Dignidad”, dirigida al sector hotelero, Policía Estatal Turística y prestadores de servicios turísticos.

Durante su intervención, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, destacó que el turismo en Puebla debe consolidarse no solo como una herramienta de desarrollo económico y promoción internacional, sino también como una actividad basada en la responsabilidad social, el respeto y la dignidad humana.

Señaló que, ante la llegada de visitantes nacionales e internacionales en el marco del Mundial de Fútbol 2026, para el gobernador Alejandro Armenta Mier es fundamental fortalecer la prevención, la sensibilización y la coordinación interinstitucional para proteger los derechos humanos y generar entornos seguros para todas las personas.

Asimismo, subrayó que la capacitación “Juego Limpio por la Dignidad” representa una acción estratégica para reforzar las capacidades de actuación de quienes integran el sector turístico ante escenarios que puedan vulnerar la integridad de niñas, niños, adolescentes y población en situación de riesgo, a fin de contribuir a consolidar un turismo con sentido social y humano.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, explicó que los contextos de alta movilidad turística y concentración masiva de personas pueden incrementar los riesgos asociados a delitos como la trata de personas, por lo que resulta indispensable fortalecer la capacitación, la prevención y la actuación coordinada entre autoridades, sector privado y sociedad civil. Informó que la Comisión continuará con acciones de capacitación, orientación y atención ciudadana, además de instalar módulos informativos en puntos estratégicos con alta afluencia turística para brindar acompañamiento oportuno a quienes lo requieran.

La integrante de la Policía Estatal Turística, Mirna Máximo, destacó que esta capacitación contribuirá a fortalecer la coordinación entre autoridades, empresas, hoteles y prestadores de servicios del sector para brindar mayor seguridad a los visitantes. “Gracias a que nuestro gobernador Alejandro Armenta nos está uniendo, estaremos preparados para recibir a quienes visiten Puebla”, señaló.

Al encuentro también asistió la directora general de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, Paola Angon Silva, así como representantes de la Policía Estatal Turística y prestadores de servicios turísticos.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso de impulsar un turismo responsable, seguro y respetuoso de los derechos humanos, en coordinación con la visión de bienestar y justicia social promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

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