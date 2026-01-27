Entregan autobús a estudiantes de la Normal Rural “Carmen Serdán”

En cumplimiento a los acuerdos que se han tomado a lo largo de 18 mesas de diálogo que el Gobierno del Estado de Puebla ha sostenido con las estudiantes de la Normal Rural “Carmen Serdán”, los secretarios de Gobernación y de Educación Pública, Samuel Aguilar Pala y Manuel Viveros Narciso, respectivamente, hicieron entrega del autobús gestionado ante la autoridad federal, tras 16 años de haber hecho la solicitud, que hasta esta administración se realizó.

Tras la apertura al diálogo encabezado por el gobierno de Alejandro Armenta, en aras de la protección de los derechos de las estudiantes, se concretó la entrega de esta unidad por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que será en apoyo a las actividades escolares de las normalistas.

Las llaves de la unidad fueron entregadas a la directora de la Normal Rural “Carmen Serdán”, Brenda Inés Nájera Torres, en presencia de alumnas del centro educativo. Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda el apoyo a la comunidad educativa y reitera su compromiso a mantener un diálogo permanente y respetuoso, toda vez que, la finalidad es formar docentes con una visión de justicia social, así como promover su desarrollo integral.

Es importante señalar que, desde el inicio de este gobierno, en diciembre de 2024, la Normal Rural “Carmen Serdán” ha recibido apoyos por más de 4 millones 800 mil pesos en kits escolares y uniformes deportivos; en recursos para el festejo del centenario de la institución y el presupuesto correspondiente a la partida de Recreación Educativa, correspondiente al 2025.

Por parte del gobierno federal, el presupuesto destinado supera los 38 millones de pesos, entre los que se contempla la compra del autobús, así como proyectos de infraestructura deportiva, entre otros.

Durante la entrega de la unidad a las normalistas, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, resaltó que, además de facilitar el acceso a la educación a más jóvenes, el Gobierno del Estado realiza un trabajo coordinado para atender las demandas de alumnas y alumnos de los diferentes planteles educativos y en especial de las 11 normales que operan en la entidad. Expuso que, en coordinación con autoridades de la Secretaría de Educación Pública, se revisan las condiciones laborales, de infraestructura, presupuesto, a fin de tener una preparación profesional.

Por su parte, el secretario de Educación Pública del Estado, Manuel Viveros Narciso, destacó que, con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum, y el compromiso con el desarrollo de la juventud poblana del gobernador Alejandro Armenta, se da cumplimiento a los acuerdos sostenidos con el Consejo Estudiantil de la Escuela Normal Rural.

