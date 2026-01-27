Lupita Cuautle encabeza sesión de prevención y seguridad con universitarios

Con el objetivo de consolidar la participación juvenil en la construcción de entornos más seguros, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, encabezó la segunda sesión del Comité “Embajadores, Contigo en la Prevención Universitaria”, realizada en la Universidad Interamericana.

Durante su mensaje, la edil subrayó que la prevención no comienza cuando surge un problema, sino cuando una comunidad decide cuidarse a sí misma, por lo que destacó la importancia de que las juventudes sean protagonistas en las acciones de seguridad y cultura de paz.

Señalo que este comité representa el esfuerzo conjunto entre el gobierno municipal y las instituciones de educación superior para fortalecer la corresponsabilidad social y la participación ciudadana.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Luis Flores Fierros detalló que este programa surgió con la convicción de que la seguridad se construye desde la comunidad y no únicamente desde las autoridades, por lo que las y los embajadores universitarios se convierten en agentes de cambio que, a través de capacitaciones, campañas informativas y proyectos comunitarios, pueden incidir positivamente en más de 30 mil estudiantes del municipio.

Cabe destacar que las universidades participantes como Anáhuac, BUAP, Madero, Amerike e Interamericana permiten multiplicar resultados en materia de prevención del delito, proximidad social y fortalecimiento del tejido comunitario.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal promueve en las y los jóvenes el liderazgo responsable, recordándoles que su voz, participación y ejemplo son fundamentales para construir un San Andrés Cholula más seguro, solidario y humano.

