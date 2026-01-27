Tonantzin Fernández entrega rehabilitación de drenaje sanitario en San Cristóbal Tepontla

Con el objetivo de ofrecer servicios públicos de calidad a las y los cholultecas, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, realizó la entrega de la rehabilitación del drenaje sanitario en la calle Allende, entre Miguel Negrete y Benito Juárez, en la junta auxiliar de San Cristóbal Tepontla.

Durante el evento, el presidente auxiliar, Antonio Nocelo, agradeció a la presidenta municipal por las acciones realizadas en beneficio de la comunidad, destacando que esta infraestructura, con más de 35 años de antigüedad, no había recibido intervención alguna, lo que ocasionaba afectaciones recurrentes durante la temporada de lluvias.

En su mensaje, Tonantzin Fernández señaló que San Cristóbal Tepontla ha sido beneficiada con diversas obras públicas y reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones que mejoren la calidad de vida de las y los habitantes del municipio, anunciando que próximamente se pondrán en marcha nuevos proyectos en la junta auxiliar.

Asimismo, destacó que su administración prioriza la ejecución de obras con sentido social, orientadas a beneficiar al mayor número de personas, las cuales se complementan con acciones en materia de seguridad, bienestar, desarrollo y servicios públicos.

Finalmente, vecinas y vecinos de la calle Allende expresaron su agradecimiento a la presidenta municipal, al señalar que la rehabilitación del drenaje era una de las principales necesidades de la zona, ya que permitirá solucionar una problemática que por años afectó su calidad de vida.

