Boletos para el Super Bowl alcanzan 2 mdp en reventa

La reventa de boletos para el Super Bowl LX, que enfrentará a los Seattle Seahawks y los New England Patriots el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, ha alcanzado cifras históricas, con entradas premium listadas en precios que rondan los 100 mil dólares (aproximadamente mil 700 millones de pesos) en plataformas de reventa.

En SeatGeek, los precios para ubicaciones privilegiadas o con beneficios VIP se acercan a los 110 mil 300 dólares, mientras que en StubHub se reportan asientos especiales que superan los 80 mil dólares, principalmente en áreas centrales y zonas con servicios exclusivos.

La reventa oficial a través de Ticketmaster muestra rangos elevados: los boletos más “accesibles” parten desde aproximadamente 6 mil a 7 mil dólares, las secciones intermedias oscilan entre 7 mil y 10 mil dólares, y los asientos cerca del medio campo pueden superar los 20 mil dólares.

Este duelo revive la rivalidad del Super Bowl XLIX de 2015, recordado por la decisiva intercepción de Malcolm Butler, lo que ha generado un “efecto nostalgia” que impulsa la demanda. Además, el show de medio tiempo a cargo de Bad Bunny añade un atractivo adicional.

La combinación de oferta limitada, alta demanda y el perfil del enfrentamiento ha llevado a que algunos revendedores eleven los precios a niveles sin precedentes.

Aunque los montos cercanos a los 100 mil dólares corresponden a listados específicos y no representan el promedio pagado por la mayoría de los aficionados, marcan una referencia clara del valor comercial del evento. En plataformas como Viagogo, los boletos más caros se acercan a los 700 mil pesos mexicanos, mientras que los más económicos rondan los 90 mil pesos.

