Gobierno de Puebla arranca entrega de frijol para apoyo alimentario

Con la entrega inicial de 20 toneladas de frijol negro, el Gobierno del Estado puso en marcha el abasto de este alimento esencial para los programas del Sistema Estatal DIF, como parte de una estrategia que fortalece tanto la nutrición de las familias en situación vulnerable como la economía de las y los productores poblanos.

Este primer envío, proveniente de Ixcaquixtla y Valle de Serdán, representa un paso firme hacia la meta establecida para 2026 de 800 toneladas, de las cuales 400 serán aportadas por la región Mixteca —a través de la Unión de Productores de Riego Mixteca Poblana— y 400 más por la zona de Ciudad Serdán. En conjunto, esta producción beneficia directamente a 600 productores, al asegurar condiciones justas de comercialización.

El frijol entregado será incorporado a las despensas distribuidas por el Sistema Estatal DIF, lo que permite llevar alimentos de calidad a quienes más lo necesitan, mediante un esquema que vincula el campo poblano con el bienestar social.

Este esfuerzo es resultado de la coordinación entre las dependencias de Agricultura y Desarrollo Rural y el Sistema Estatal DIF, reflejo de un trabajo institucional orientado a generar impacto directo en la alimentación y el desarrollo regional.

Como parte del impulso al campo, el gobierno encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier dotó en 2025 a esta unión de productores de un equipo integral de cribado, pulido, ensacado y embolsado, lo que fortalece el valor agregado del producto y mejora su comercialización.

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