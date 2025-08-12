CIITRA y universidades fortalecerán la agroindustria poblana

El gobernador Alejandro Armenta afirmó que los Centros Integrales de Innovación y Transformación Agroindustrial del Estado (CIITRA) impulsarán el desarrollo económico en el sector primario de Puebla. Este proyecto involucra a más de 20 instituciones educativas que se enfocan en la tecnología.

Desde el inicio de su administración, Armenta ha planteado el objetivo de vincular todas las vocaciones económicas con las universidades, lo que permitirá aprovechar el capital humano y agregar valor a la producción agrícola del estado.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, destacó que el brazo tecnológico de los CIITRA estará conformado por docentes, investigadores y alumnos de estas instituciones. Se busca acercar la ciencia a los productores del campo para procesar agroindustrialmente productos como café, deshidratados, hortalizas y cítricos.

Además, las instituciones de educación superior contribuirán a la formación profesional de los estudiantes a través de educación dual, servicio social y prácticas profesionales. Esto asegurará que los productores tengan acceso constante a la ciencia y tecnología.

Con estas iniciativas, el Gobierno de Puebla reafirma su compromiso con la innovación, la ciencia y la tecnología, subrayando la importancia de la colaboración entre el gobierno y el sector educativo para transformar el campo.