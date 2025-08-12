Abelito enfrenta críticas tras gesto hacia Ninel Conde en La Casa de los Famosos

Abelito, un creador de contenido de 22 años, ha sido criticado por un gesto vulgar que supuestamente realizó hacia Ninel Conde durante su participación en La Casa de los Famosos México. Este incidente ha suscitado un debate en redes sociales sobre la naturaleza del gesto y las reacciones de los involucrados.

El gesto, que fue capturado en un video editado, muestra a Abelito simulando acercar sus partes íntimas a Ninel Conde, quien, aunque se da cuenta del gesto, lo rechaza entre risas sin expresar indignación. Sin embargo, muchos internautas han cuestionado por qué no se generó un escándalo mayor por parte de la cantante.

Algunos usuarios han defendido a Abelito, argumentando que no debería ser ‘infantilizado’ debido a su edad y que, si otro participante hubiera hecho lo mismo, ya se habría exigido su expulsión. “Solo espero que dejen de infantilizar a esa persona porque no es ningún niño, es un adulto de 22 años”, comentó un usuario en redes sociales.

Además, se ha señalado que el video que circula está cortado, omitiendo la parte donde el gesto se dirige a otro participante, Shiky, y no a Ninel Conde directamente. Esto ha llevado a algunos a creer que hay una campaña de desprestigio en contra de Abelito, quien es visto como uno de los favoritos para ganar el reality show.

La controversia continúa creciendo, y muchos se preguntan si este incidente afectará las posibilidades de Abelito en el programa. Las reacciones en redes sociales reflejan una división entre quienes apoyan al creador de contenido y quienes consideran que su comportamiento es inaceptable.