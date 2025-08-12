Aeroméxico pide medidas urgentes tras afectaciones por lluvias en el AICM

Grupo Aeroméxico ha solicitado de manera “urgente” al gobierno federal garantizar la adecuada operación del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) tras las fuertes lluvias que se registraron entre el domingo y el lunes. Estas precipitaciones provocaron el cierre de las pistas de aterrizaje y despegue, afectando a más de 100 vuelos y a 14 mil pasajeros.

La aerolínea hizo un llamado “respetuoso” a las autoridades federales y al gobierno de la Ciudad de México para que se implementen las medidas necesarias que aseguren el correcto funcionamiento de la infraestructura del aeropuerto. En un comunicado, Aeroméxico recordó que las lluvias causaron inundaciones en el aeropuerto.

Para mitigar el impacto en los pasajeros, Aeroméxico ha implementado planes de acción para reacomodar a la mayoría de los afectados en otros vuelos. Sin embargo, la compañía advirtió que las precipitaciones continuarán impactando las operaciones, lo que podría generar demoras y cancelaciones adicionales.

“Lamentamos los inconvenientes que esta situación, ajena a nuestra operación, ocasiona y agradecemos la comprensión de nuestros clientes”, señaló la aerolínea. Además, se recomendó a los usuarios revisar el estatus de sus vuelos y conocer la política de protección de operaciones.

Por su parte, el AICM informó que esta mañana se llevaron a cabo trabajos de desalojo de las aguas pluviales que causaron encharcamientos en el área operativa, con el fin de recuperar la capacidad de operación con seguridad. Se aconsejó a los pasajeros mantenerse en contacto con su aerolínea para conocer el estatus de sus vuelos.