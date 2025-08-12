Esperan tormenta eléctrica en Puebla este martes

En esta temporada de lluvias, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, informa a la ciudadanía sobre el pronóstico del clima para hoy, basado en los informes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se prevé un día parcialmente nublado, con media probabilidad de lluvia acompañada de tormenta eléctrica durante la tarde, y una acumulación estimada de entre 0 y 5 mm alrededor de las 17:00 horas. La temperatura máxima será de 26°C y la mínima de 13°C.

De acuerdo con la Dirección de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, se recuerda a la población que las condiciones hidrometeorológicas pueden cambiar de manera repentina. Por ello, se hace un llamado a mantenerse informados a través de los canales oficiales. Durante esta temporada de lluvias, es fundamental evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, tanto a pie como en automóvil, ya que esto representa un riesgo significativo para la seguridad personal.

Además, se recomienda conducir con precaución, reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y usar luces intermitentes en caso de poca visibilidad. Estas son medidas esenciales para prevenir accidentes. También se aconseja a los poblanos revisar el estado de sus vehículos, especialmente frenos, llantas y limpiaparabrisas, para garantizar una conducción segura durante las precipitaciones.

Aunque el pronóstico señala una probabilidad media de lluvia, es importante no confiarse y tomar medidas preventivas en todo momento. El Comité Tláloc, integrado por diferentes instituciones municipales, estatales y federales, se mantiene en monitoreo constante de las condiciones climáticas y activará los protocolos correspondientes en caso de presentarse alguna eventualidad.

Finalmente, se informa que el índice UV se encuentra en nivel extremo, por lo que se exhorta a la población a proteger su piel durante las horas de mayor radiación solar. La calidad del aire es buena, lo que permite realizar actividades al aire libre con normalidad. Además, el semáforo volcánico permanece en amarillo fase 2, lo que implica mantener medidas de precaución ante cualquier actividad del Popocatépetl. Para reportar emergencias o solicitar apoyo, la ciudadanía puede comunicarse al número 072 para atención municipal o al 911 en caso de situaciones de emergencia. La prevención es tarea de toda la población.