Hombre intentó contrabandear 850 tortugas a Hong Kong

Un residente de Brooklyn, Estados Unidos, admitió su participación en un intento de contrabandear más de 850 tortugas protegidas hacia Hong Kong, ocultas en cajas marcadas como “juguetes de plástico”.

Wei Qiang Lin, ciudadano chino, se declaró culpable este lunes en un tribunal federal de Nueva York por el envío ilegal de reptiles, cuyo valor en el mercado negro supera el millón de dólares.

Las autoridades interceptaron 220 paquetes que contenían tortugas de caja oriental y de tres dedos, especies protegidas por leyes internacionales.

Los animales fueron encontrados envueltos en calcetines anudados, dentro de cajas de cartón. Según el Departamento de Justicia, estas especies son altamente cotizadas en el mercado de mascotas exóticas, especialmente en China y Hong Kong, debido a sus vibrantes patrones en el caparazón.

El hombre asiático enfrentaría hasta cinco años de prisión; su sentencia está programada para diciembre de este año.

Además de las tortugas, Lin también envió 11 paquetes con serpientes venenosas y otros reptiles, lo que agravó los cargos en su contra.

Ambas especies de tortugas están amparadas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), que regula su exportación para evitar su explotación, aunque el tráfico de vida silvestre es una de las principales causas de la disminución de poblaciones de reptiles en su hábitat natural.

