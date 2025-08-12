“No hay más tiempo”: Madonna urge a salvar a los niños de Gaza

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Madonna hizo un llamado urgente para salvar a los niños de Gaza, afectados por la crisis humanitaria que vive Palestina.

La “Reina del Pop” dirigió un pedido al papa León XIV: “Santísimo Padre, por favor, vaya a Gaza y lleve su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Como madre, no puedo soportar ver su sufrimiento”.

Como líder espiritual, el Pontífice podría facilitar la apertura de corredores humanitarios.

La cantante aseguró que el mejor regalo que podía darle a su hijo Rocco, quien cumplió 25 años este lunes, era pedir ayuda para los menores atrapados en medio del fuego cruzado.

“Todos están sufriendo”, escribió la artista, quien evitó señalar a Israel como responsable del genocidio, pues aclaró que su mensaje no busca culpar a ningún “bando”, sino aliviar el sufrimiento de los más vulnerables. Instó a sus seguidores a donar a organizaciones como World Central Kitchen y Women Wage Peace, que proveen alimentos en la Franja.

Según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, al menos 222 personas han muerto por desnutrición, 101 de ellas menores, una situación agravada por el bloqueo israelí que restringió durante semanas la entrada de ayuda. Médicos y la ONU alertan que miles de niños padecen desnutrición aguda.

Mientras Israel niega la hambruna y acusa a Hamás de desviar ayuda, el papa renovó recientemente su llamado a un alto al fuego.

Madonna afirmó que: “No hay más tiempo” y “sólo trato de hacer lo posible para evitar que estos niños mueran de hambre”, en medio de un conflicto que ha desplazado a millones y llevado a Gaza al borde de la catástrofe humanitaria.

Politics Cannot affect Change.

Only consciousness Can. Therefore I am Reaching out to a Man of God.



Today is my Son Rocco’s birthday.

I feel the best gift I can give to him as a Mother – is to ask everyone to do what they can to help save the innocent children caught in the… pic.twitter.com/y2B3BsXAMt — Madonna (@Madonna) August 11, 2025

