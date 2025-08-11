México “abrirá las puertas” a niños huérfanos de Palestina: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este lunes su disposición a recibir a niños palestinos que han quedado huérfanos debido a los ataques israelíes, destacando el compromiso humanitario del país.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria respondió a una propuesta del senador Gerardo Fernández Noroña, quien planteó otorgar asilo a menores afectados por la crisis en Gaza.

“Si es necesario, por supuesto que sí, México siempre va a estar abierto“, afirmó Sheinbaum, subrayando que el país mantendrá sus puertas abiertas para causas humanitarias.

La presidenta encargó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al canciller Juan Ramón de la Fuente realizar un análisis detallado sobre la viabilidad de esta iniciativa.

"Siempre que tenga que ver con asuntos humanitarios, México siempre abrirá las puertas", indico la presidenta Sheinbaum sobre la idea del presidente de la cámara de Senadores, Gerardo Fernández #Noroña, de traer a #niños de #Gaza para recibir #asilo pic.twitter.com/fRPNO1xDvd — xevt – xhvt (@xevtfm) August 11, 2025

Sheinbaum evocó la tradición de México como un país de refugio, recordando cómo abrió sus puertas a exiliados españoles durante la dictadura de Francisco Franco y a miles de personas que escaparon de las dictaduras sudamericanas en la década de 1970.

“Siempre que tenga que ver con asuntos humanitarios, México siempre abrirá las puertas”, reiteró.

La propuesta surge en un contexto crítico para la población de Gaza, donde, según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), alrededor de 17 mil niños han quedado huérfanos debido a los ataques israelíes.

El organismo también reportó que los menores representan aproximadamente la mitad de los casi dos millones de habitantes de Gaza que han sido desplazados de sus hogares en busca de refugio. A

demás, Unicef alertó sobre la grave crisis humanitaria en la región, donde al menos 100 niños han fallecido por hambre y 90 mil enfrentan una escasez extrema de alimentos, lo que pone en riesgo su supervivencia.

El aumento de casos de desnutrición infantil aguda en Gaza es alarmante. El deterioro es rápido y exige una respuesta urgente.



La infancia de Gaza necesita ayuda humanitaria a gran escala y un alto al fuego inmediato. AHORA. pic.twitter.com/uG7dC4vCii — UNICEF en español (@unicefenespanol) August 8, 2025

Te recomendamos: