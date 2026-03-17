Anuncian cierre nocturno en la México-Puebla entre el 17 y 18 de marzo

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que la noche del martes 17 de marzo comenzarán a realizar obras a la altura del kilómetro 20 de la autopista México-Puebla, por lo que se implementará un cierre temporal en los carriles centrales de ambos sentidos durante la madrugada del miércoles 18.

El motivo del cierre es el montaje de una estructura metálica que el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM), como parte de las obras del Trolebús Chalco-Santa Martha.

Los trabajos comenzarán el martes 17 de marzo a las 21:00 horas y finalizarán a las 5:30 horas del miércoles 18 de marzo. Durante ese lapso, se llevará a cabo un cierre temporal en los carriles centrales en ambos sentidos de las 00:00 a las 01:00 horas del miércoles.

CAPUFE recomendó a los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a la zona, ubicada a la altura de los tiraderos de La Virgen, asimismo, sugirió tomar vías alternas en caso de ser necesario.

Para cualquier eventualidad, está disponible el número de atención 074 y la cuenta en X @CAPUFE.

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoPuebla 🚧

Se realizará cierre temporal de carriles centrales en el km 20, por montaje de estructura metálica. Tome sus precauciones. pic.twitter.com/iFzp9aGHy0 — CAPUFE (@CAPUFE) March 15, 2026

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